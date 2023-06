A cimeira de líderes sorriu a Luís Castro, e o Botafogo é este domingo ainda mais líder do Brasileirão, depois de ter vencido em casa do Palmeiras, de Abel, por 1-0.

Líder do campeonato, o clube do Rio de Janeiro enfrentava esta noite o maior desafio até à data, frente ao segundo classificado e atual campeão brasileiro. Precisou de alguma fortuna, mas passou no teste.

Em São Paulo, o Palmeiras entrou melhor, com mais bola, e teve até duas oportunidades para abrir o marcador. Perdoou, mas do outro lado houve quem não perdoasse. Um tal de Tiquinho Soares.

Pouco antes da meia-hora, e num lance de bola parada, a bola sobrou na meia-esquerda para o antigo avançado de FC Porto, Vitória de Guimarães e Nacional. Tiquinho trabalhou o lance, rematou de pé esquerdo e bateu Wewerton.

Esse golo deu, aliás, outra força à estratégia delineada por Luís Castro. Outra força e mais confiança.

A bola continuou a ser quase sempre do Palmeiras, mas a formação carioca tornou-se mais perigosa na segunda parte. Victor Sá, servido por Carlos Eduardo – também ele com passado no FC Porto, além do Estoril –, falhou na cara de Wewerton.

Raphael Veiga desespera Abel

O aviso estava dado, e talvez tenha ajudado a acordar os pupilos de Abel. O Palmeiras subiu linhas, começou a pressionar realmente a baliza adversária e teve um par de ocasiões para marcar. Um par de ocasiões e um penálti desperdiçado por Raphael Veiga, a sete minutos dos 90. Desespero no Allianz Parque.

Contas feitas, e decorridas 12 jornadas, o Botafogo é líder do campeonato brasileiro com 30 pontos, mais sete do que o Grémio, segundo, e oito do que o Palmeiras, terceiro.