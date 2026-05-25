A imprensa brasileira avança que a SAF do Botafogo e a Eagle terão chegado a acordo, no passado domingo, para uma trégua no processo que corre nos tribunais locais, naquele que é visto como o primeiro passo para a saída em definitivo de John Textor do clube carioca e a entrada de um novo investidor.

As duas entidades estão em litígio na justiça do Brasil por dívidas que são reclamadas por ambas e que remontam aos tempos que Textor liderava, em simultâneo, o Botafogo e o Lyon.

O investidor norte-americano começou por ser afastado do clube francês e, mais recentemente, do Fogão, este último por decisão do Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas.

Sem Textor na equação, a SAF do Botafogo e a Eagle acordaram colocar em suspenso o processo judicial, ganhando tempo para negociarem um acordo que permita o pagamento das dívidas pendentes e a entrada de novos investidores no clube do Rio de Janeiro.

A UOL noticia que o grupo GDA está em boa posição para adquirir a participação da Eagle na SAF do Botafogo. A empresa é dona de 90 por cento das ações, com o clube a deter os restantes 10 por cento.

O Botafogo, orientado pelo português Franclim Carvalho, continua a lidar com graves problemas financeiros, tendo visto a FIFA proibi-lo de inscrever novos jogadores por mais do que uma vez, esta temporada.