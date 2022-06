Que loucura de jogo!

O Botafogo mostrou neste domingo uma alma enorme na visita ao terreno do Internacional de Porto Alegre e empatou, apesar de ter jogado mais de 80 minutos com menos um jogador e ter estado a perder por 2-0.

A equipa do português Luís Castro viu o VAR anular o 3-2 ao Internacional aos 90+5 e marcou o golo da vitória aos 90+11.

Mas vamos por partes.

O central Philipe Sampaio, que em Portugal representou Boavista, Feirense e Tondela, foi expulso logo aos sete minutos, num lance muito polémico em que o VAR mandou marcar penálti e deixou a equipa de Luís Castro em inferioridade numérica muito cedo.

O treinador português foi mesmo expulso na sequência dos protestos nesse lance, que resultou ainda no 1-0 para o Internacional, com Edenílson a marcar de penálti.

Aos 14m o cenário para o Fogão tornou-se ainda mais complicado, quando Bustos fez o 2-0.

Mas a reação do Botafogo não se fez esperar. Após assistência do ex-FC Porto Renzo Saravia, Vinícius Lopes reduziu para 2-1, aos 19m.

Na segunda parte, o jogo tornou-se partido e com várias oportunidades para ambas as equipas, mas foi o Botafogo que fez o empate, aos 59m, por Erison.

E nos descontos da partida chegou o pico da emoção. O golo anulado pelo VAR ao Internacional e o golo da reviravolta marcado por Hugo Neto num contra-ataque rapidíssimo e que deu a vitória à equipa de Luís Castro sobre o quarto classificado do Brasileirão, permitindo à equipa do Rio de Janeiro subir ao sétimo lugar.

Nota ainda para as cenas lamentáveis entre jogadores das duas equipas, primeiro na sequência do golo do 3-2 e depois logo após o apito final da partida.