Martín Anselmi estreou-se com o pé direito no Brasileirão. O Botafogo, agora orientado pelo ex-FC Porto, goleou em casa do Cruzeiro (4-0).

Pela formação do Rio de Janeiro, outro ex-FC Porto – Alex Telles – foi titular e capitaneou a equipa. Arthur Cabral, antigo avançado do Benfica, também alinho de início. Do lado da «raposa», Tite, antigo selecionador do Brasil (que substituiu Leonardo Jardim), começou o Brasileirão com uma derrotada pesada.

Apesar de tons de goleada, os golos surgiram apenas no segundo tempo. Danilo, médio ex-Nottingham Forest, abriu o marcador no início do segundo tempo (48m). O brasileiro de 24 anos viria a bisar mais tarde (85m).

Contribuíram também para a vitória os golos de Matheus Martins (76m) e Artur (90+1m). Com esta goleada (4-0), o Botafogo assume a liderança do Brasileirão ao fim da primeira jornada. Em contrapartida, o Cruzeiro encontra-se na 20.ª e última posição.

