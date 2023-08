Bruno Lage explicou o gesto que fez para a bancada no empate do Botafogo diante do Defensa y Justicia, a contar para a Taça Sul Americana.

O técnico português justificou tratar-se de um pedido de apoio, num jogo em que a equipa do «Fogão» foi vaiada no fim pelos adeptos.

«Todos os jogadores que estão a começar a dar os primeiros passos precisam de apoio, precisam de ser motivados. É melhor ser motivado do que sentir ansiedade. E os adeptos ajudaram a equipa a virar o jogo, por isso foi isso que eu disse, eu virei-me para os adeptos a pedir apoio, porque temos muita gente jovem que vai precisar desse apoio, desse carinho, porque quando faltar alguém com experiência nós temos esses jogadores, isso, o talento e a capacidade técnica, eles têm. O carinho e o apoio vindo de fora vão-nos ajudar a ser muito mais sólidos e a suportar melhor. Às vezes, os estados de ansiedade vêm de fora para dentro», começou por dizer Lage.

Já sobre o jogo, o treinador português afirma tratar-se de um «resultado muito injusto»:

«Senti que é um resultado muito injusto por aquilo que os atletas fizeram dentro de campo. Acho que fomos muito superiores aos nossos adversários. Tivemos variadíssimas oportunidades para ter um resultado melhor. [Foi uma] atuação sólida durante 80 minutos, depois tivemos uma queda natural», explicou.

Lage foi ainda questionado acerca dos recentes resultados: seis empates e três vitórias.

«Você diz que temos seis empates e três vitórias. Vou mudar isso: passámos duas eliminatórias na Sul-Americana, empatámos com o Cruzeiro e estamos a passar pelos nossos adversários. Sempre olho para aquilo que é o percurso. O adepto desconfia, mas é o mais importante é estarmos aqui no Botafogo. Todos nós sentimos que a nossa performance foi boa. O último empate contra o São Paulo, ontem vimos um bocadinho do jogo, e tivemos oportunidades perdidas. Hoje voltamos a criar e não vencemos», salientou o antigo treinador do Benfica.