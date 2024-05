Óscar Romero e Diego Hernández foram afastados por motivos disciplinares do jogo com o Universitário, do Peru, a contar para a Taça Libertadores.

O Botafogo informa que os dois jogadores não viajaram para Lima, onde a equipa de Artur Jorge tem um jogo importante na próxima quinta-feira, a contar para a Taça Libertadores.

O clube não revelou a causa da suspensão desta dupla, que à partida deverá ser reintegrada após o jogo no Peru, após o pagamento de uma multa.