Campeão da Libertadores e a um jogo de vencer também o Brasileirão, Artur Jorge está protegido pelo Botafogo por uma cláusula de rescisão de apenas dois milhões de euros (cerca de 13 milhões de reais), segundo apurou o Maisfutebol.

Com um preço considerado baixo no contrato, o português tem sido alvo de alguns clubes do estrangeiro. Dois deles, inclusive, já comunicaram que estão dispostos a pagar o valor em questão. Oferecem ainda um ordenado três vezes superior para o ex-técnico do Sp. Braga.

Vinculado ao emblema do Rio de Janeiro até dezembro de 2025, Artur tem total conhecimento das recentes investidas no mercado, mas, em princípio, trabalha para permanecer no Brasil, sobretudo com uma valorização contratual.

Desde que chegou ao Botafogo, em maio passado, Artur Jorge atingiu 30 vitórias, 15 empates e oito derrotas em 53 jogos oficiais.