O Botafogo venceu o Fortaleza na última madrugada e com isso, a equipa orientada por Luís Castro reforçou a liderança do Brasileirão, quando estão cumpridas 10 jornadas.

No segundo lugar está o Palmeiras de Abel, atual campeão, que o Botafogo defronta dentro de duas jornadas.

Por essa razão, o treinador português da equipa do Rio de Janeiro foi questionado se sentia pressionado pela proximidade do confronto com o Palmeiras e… desvalorizou.

«Se conhecesse a minha história de vida, não me estaria a falar em pressão. Pressão para ganhar um jogo? Nenhuma! Nem para mim nem para os jogadores. A nossa obrigação é dar o melhor de nós no dia a dia. Quem faz isso não pode sentir pressão. Ah, agora vem aí o Palmeiras…», começou por dizer, deixando um conselho.

«Quem vem ao jogo, que venha para desfrutar. Não pensem o no amanhã, porque esse ninguém conhece. Vivam o presente. Porque estamos a falar do Palmeiras? Não temos de olhar para o lado, nem para o lado. Só temos de olhar para dentro e é isso que fazemos todos os dias. Por isso é que somos tão sólidos depois de tanta tempestade que passámos», acrescentou.

Certo é que com um quarto do Brasileirão jogado, o Botafogo lidera o campeonato com mais cinco pontos - e um jogo a mais -, razão pela qual os adeptos começam a sonhar.

Nesse sentido, o tradutor de língua gestual da conferência de imprensa aproveitou para também colocar uma pergunta «mais descontraída» a Luís Castro, lembrando que na segunda-feira celebra-se no Brasil o Dia dos Namorados e questionando se haverá… casamento do Fogão com o título.

«Há casais que se divorciam no segundo mês do casamento. Vou dizer o mesmo: vamos viver o presente e vivam bem essa lua de mel porque nunca sabemos o futuro», rematou, sorridente.