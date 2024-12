Luiz Henrique foi eleito pela Confederação Brasileira de Futebol o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, tendo recebido o prémio logo no relvado, no fim da vitória sobre o São Paulo, que coroou o Botafogo como campeão.

Autor de 12 golos e cinco assistências durante a temporada, Luiz Henrique foi também chamado à seleção, somando desde setembro seis internacionalizações: a única que tem no currículo.

Aos 23 anos, o avançado viveu assim uma época de sonho, após um ano e meio menos conseguido no Betis, ele que foi formado no rival Fluminense, onde tinha jogado toda a vida.