Luís Henrique é reforço do Botafogo, de Luís Castro, confirmou o clube brasileiro nas redes sociais.

A equipa do técnico português não deu detalhes sobre o negócio, mas a imprensa brasileira avança que o jovem de 20 anos chega por empréstimo de um ano do Marselha, com opção de compra – pode evoluir para uma compra obrigatória se certos objetivos forem alcançados.

Luís Henrique, refira-se, havia deixado o Botafogo em 2020, precisamente para ir para o Marselha. Agora, regressa a casa.