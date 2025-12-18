OFICIAL: Davide Ancelotti deixa comando técnico do Botafogo
Clube terminou no sexto lugar do Brasileirão e não foi além dos «oitavos» da Libertadores
Davide Ancelotti já não é treinador do Botafogo.
A decisão foi anunciada pelo próprio clube, através das redes sociais. Numa nota oficial, o Botafogo agradece o «profissionalismo e compromisso» de Ancelotti, que é acompanhado pelos adjuntos Luis Tevenet e Andrew Mangan, assim como o preparador físico Luca Guerra.
Na última temporada, o Botafogo ficou no sexto lugar do Brasileirão, a 16 pontos do Flamengo (vencedor). Já na Taça dos Libertadores, a equipa não foi além dos oitavos de final, tendo sido eliminada pelo LDU Quito do Equador, com 2-1 no agregado.
Recorde-se que esta foi a primeira experiência de Davide Ancelotti enquanto treinador principal, após mais de dez anos como adjunto do seu pai, Carlo Ancelotti.
