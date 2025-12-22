Martín Anselmi é o novo treinador do Botafogo.

O técnico argentino estava sem clube desde que deixou o FC Porto, em julho deste ano.

Anselmi assinou contrato por dois anos com o clube carioca e, segundo o Botafogo, é aguardado no Rio de Janeiro a 4 de janeiro, para dar início aos trabalhos de pré-temporada.



O staff do treinador de 40 anos será composto pelos adjuntos Luis Piedrahita e Pablo De Muner, bem como o preparador físico Diego Bottaioli e o treinador de guarda-redes Darío Herrera.