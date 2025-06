Renato Paiva deixou o comando técnico do Botafogo após a eliminação do Mundial de Clubes e a decisão de John Textor apanhou o técnico de surpresa, além dos jogadores e restantes funcionários, que segundo o português ficaram de «boca aberta» com o sucedido.

«Só posso dizer que estou chocado e os funcionários e jogadores estão de boca aberta com a decisão. Não quero falar neste momento sobre o que aconteceu, haverá a altura adequada para isso», afirmou.

Em declarações à TV Globo, Renato Paiva revelou-se «chocado» com tudo o que aconteceu após a derrota frente ao Palmeiras nos «oitavos» da competição, que culminaram com a saída do Botafogo. Tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, Textor não teve qualquer conversa com o português e acabou por ligar a dois diretores do clube, no domingo, de modo a acertarem a rescisão de contrato.

Recorde-se que há dias, quando o Botafogo derrotou o PSG, o empresário norte-americano interrompeu a «flash» de Renato Paiva para lhe dar um beijo algo inesperado.