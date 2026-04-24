John Textor foi afastado, na última quinta-feira, da liderança da SAD (SAF no Brasil) do Botafogo pelo Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas.

Os juízes que analisaram o caso consideraram que decisões recentes tomadas por Textor «têm o potencial de causar danos irreparáveis aos acionistas e a toda a comunidade de adeptos do Botafogo», residindo aí a explicação para o afastamento imediato do empresário norte-americano da gestão do clube.

Entre as decisões censuradas pelo tribunal estão o processo de recuperação judicial da SAD «sem deliberação em assembleia de acionistas» e o contrato de compra e venda em que o investidor terá transferido para uma empresa nas Ilhas Caimão a participação societária da Eagle Bidco (controlada pela Ares) na SAD do Botafogo.

Sobre este último ponto, John Textor acusa a Ares, um fundo de investimento com o qual está em conflito, de ter omitido um documento no tribunal arbitral.

«Os advogados da Ares apresentaram de forma enganosa o anexo de um e-mail e omitiram o e-mail com a explicação, deturpando o documento e cometendo uma fraude no tribunal. Confio que isso não será levado em conta pelo Tribunal Arbitral quando receber os factos completos», denunciou Textor.

A decisão será reapreciada na próxima quarta-feira, numa sessão em que vão ser ouvidas as partes envolvidas no processo.

O Botafogo já reagiu ao afastamento de John Textor da liderança da SAD, criticando uma decisão que «avança sobre matéria tipicamente societária, substituindo, de forma excepcional e sem a devida deliberação, a vontade dos acionistas - cuja manifestação, por definição legal e estatutária, deve ocorrer em assembleia regularmente convocada».

O clube nomeou Durcesio Mello para exercer a função de diretor-geral de forma interina, enquanto o processo decorre.