Os adeptos do Botafogo não têm tido uma vida fácil nos últimos tempos. Depois de um início de época histórico, sob o comando de Luís Castro, em que tinha em vista um título que não ganhavam desde 1995 (o Brasileirão), o clube brasileiro passa agora por uma má fase, no final da época, e poderá ver o título que teve em mãos a escorregar pelos dedos.

Recorde-se que, após a saída de Luís Castro para o Al Nassr, o Fogão teve treinadores como Cláudio Caçapa, Bruno Lage, Lúcio Flávio e Tiago Nunes.

Esta quarta-feira, o clube brasileiro voltou a perder pontos, num empate frente ao Coritiba (1-1), já despromovido, de uma maneira dolorosa.

Dois comentadores, adeptos do Botafogo, faziam o relato do jogo e ficaram eufóricos com o golo do ex-FC Porto Tiquinho Soares, aos 90+7, mas essa euforia transformou-se rapidamente em desespero após o golo adversário, dois minutos depois, que resultou num empate.

Ora veja: