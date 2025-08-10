VÍDEO: Arthur brilha e Botafogo goleia Fortaleza de Renato Paiva
Ex-Benfica marca e assiste na vitória do Fogão
O Fortaleza de Renato Paiva foi goleado na receção ao Botafogo, por 5-0, num jogo em que o ex-Benfica Arthur Cabral esteve em destaque com um golo e uma assistência.
Na madrugada deste domingo, a equipa orientada pelo técnico português entrou com o pé esquerdo e aos seis minutos já jogava com menos uma unidade, depois de Gustavo Mancha receber um cartão vermelho direto.
Fernando Marçal abriu o marcador aos 14 minutos e o ex-Benfica aumentou a vantagem ainda antes do intervalo, 45+5m, numa jogada em que tirou o guarda-redes da frente e rematou para o fundo das redes.
Na segunda parte, aos 48 minutos, Marçal bisou na partida com uma assistência de Arthur Cabral. David Ricardo (53m) e Matheus Martins marcaram os restantes golos.
Com este resultado, o Botafogo está em quinto lugar, com 29 pontos. O Fortaleza está em 18.º, com 15.