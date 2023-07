Segue o líder! O Botafogo venceu o RB Bragantino, de Pedro Caixinha, por 2-0, em jogo a 15.ª jornada e abriu à condição uma vantagem de 13 pontos no comando do Brasileirão.

Tiquinho Soares (ex-FC Porto e V. Guimarães) desta vez não marcou, mas foi outro ex-portista a abrir o marcador: Carlos Eduardo fez o primeiro aos 48m, antes de Di Placido selar o resultado final aos 61m.

Este foi o último jogo do técnico interino Cláudio Caçapa, que substituiu Luís Castro antes de Bruno Lage assumir o comando da equipa.

No final do jogo, Caçapa, que vai voltar ao Lyon após quatro vitórias noutros tantos jogos, foi muito saudado pelos jogadores do Botafogo no relvado do estádio Nilton Santos.

A equipa carioca é líder destacada do campeonato brasileiro com 39 pontos, bem à frente de Grémio e Flamengo que têm 26 e menos um jogo disputado.