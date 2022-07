Num duelo português, o Cuiabá, de António Oliveira, recebeu e venceu o Botafogo, de Luís Castro, por 2-0.

A jogar em casa, a formação de Mato Grosso adiantou-se no marcador logo aos 22 minutos, por Alesson.

No segundo tempo, as coisas complicaram-se ainda mais para os cariocas: Hugo foi expulso aos 72 minutos, e nos descontos Daniel Borges também viu o cartão vermelho por acumulação de amarelos.

A jogar com mais um, os homens orientados por Oliveira fecharam o jogo aos 90+8 minutos, com um golo de André Luís.

Decorridas 16 jornadas do Brasileirão, o Cuiabá é agora 13.º, com 19 pontos, e depois de dois triunfos consecutivos. O Botafogo está no décimo lugar, com 21 pontos.

Os golos do jogo: