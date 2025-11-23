O Botafogo venceu este sábado na receção ao Grémio, por 3-2, num jogo em que Cuiabano, autor do primeiro golo, protagonizou um momento algo insólito.

Aquando dos festejos do tento que abriu o marcador, o lateral de 22 anos correu vários metros e ao contrário do esperado, celebrar com os colegas de equipa, foi festejar com as cheerleaders do Fogão.

Em festa, o brasileiro dançou com a claque e gerou muitos sorrisos nas bancadas e relvado.

Ora veja: