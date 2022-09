O Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, regressou no sábado aos triunfos em casa no campeonato brasileiro de futebol, perante o Coritiba, por 2-0, em jogo da 27.ª jornada.

Após quatro partidas em que não conseguiu vencer enquanto anfitrião – a última tinha sido em 24 de julho, curiosamente diante de outro emblema do Paraná, no caso o Athletico Paranaense -, o conjunto carioca impôs-se com golos do argentino Victor Cuesta, aos 76 minutos, e do avançado ex-FC Porto Tiquinho Soares, aos 79.

O Botafogo, que conta apenas dois triunfos nos últimos oito encontros do ‘Brasileirão’, subiu provisoriamente ao 10.º lugar, com 34 pontos, enquanto o Coritiba é 16.º, com 28.

O campeonato brasileiro é liderado pelo Palmeiras, de Abel Ferreira, com 54 pontos, e que hoje disputa um dérbi paulista, com o Santos, a partir das 22:30 (hora de Lisboa).