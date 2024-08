O Bragantino de Pedro Caixinha perdeu, na madrugada desta segunda-feira, na visita ao terreno do Flamengo, por 2-1.

Em jogo da 24.ª jornada do Brasileirão, o Flamengo chegou primeiro ao golo, aos 17 minutos, com o recém regressado Michael a tomar gosto ao pé no primeiro jogo após o retorno ao clube. De recordar que o avançado deixou recentemente o Al Hilal de Jorge Jesus a custo zero.

A equipa orientada pelo treinador português chegou ao empate aos 57 minutos, autoria de Douglas Mendes. Dois minutos depois, o Flamengo voltou a tomar a dianteira do marcador, com um autogolo de Raul.

Com este resultado, o Flamengo encontra-se em quarto lugar, com 44 pontos. O Bragantino está em 14.º, com 27.

Com Tite de fora, depois de ter sido hospitalizado devido a uma arritmia cardíaca sofrida na altitude de La Paz, no jogo em casa do Bolívar, da Taça Libertadores, foi Matheus Bachi que assumiu o comando da equipa, ele que é o próprio filho do treinador brasileiro. Em conferência de imprensa, o adjunto referiu que «sentiram a falta» do treinador principal.

«Foi f... (risos). A circunstância inteira foi muito difícil. Agora tenho que ressaltar o Cleber, a comissão técnica inteira, esses caras que estão comigo e com o meu pai no dia a dia, e se entregam ao máximo. Sentimos falta dele (Tite). O mais importante de tudo é que quando ele chegou a casa, voltou do hospital com a minha mãe e vi que estava bem», disse em conferência de imprensa.