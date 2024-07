O Bragantino, de Pedro Caixinha, perdeu, este domingo, na receção ao Fluminense, por 1-0, em jogo da 20.ª jornada do campeonato brasileiro.

O jovem Kaua Elias marcou o golo solitário da partida, aos 44 minutos, assistido por PH Ganso.

Com este resultado, a equipa do treinador português está em nono lugar, com 25 pontos, enquanto que o Fluminense sobe ao 18.º, com 17. Nas últimas cinco partidas, os tricolores apenas somam uma derrota.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO