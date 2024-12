Em poucos dias, Artur Jorge tocou o céu. Tal como tinha feito Jorge Jesus em 2019, o treinador português do Botafogo conquistou os dois títulos mais importantes do futebol brasileiro: a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

Nesse sentido, o Maisfutebol lançou a dúvida: pode Artur Jorge já ter no Brasil uma dimensão semelhante à de Jorge Jesus ou Abel Ferreira?

Para responder a esta pergunta, fomos conversar com três jornalistas brasileiros, perceber qual é o sentimento das pessoas no país relativamente a este fenómeno chegado de Portugal.

A resposta é: ainda não.

Todos apontam razões diferentes, mas no fundo todos vão dar ao mesmo. Seja pelo tamanho dos clubes, sendo que o Botafogo é, entre os grandes do país, provavelmente o mais pequeno, seja pela longevidade de Abel Ferreira, seja até pela loucura que Jorge Jesus instalou no Brasil.

«Jorge Jesus mudou o futebol brasileiro», atira um deles.

Venha daí perceber os argumentos para esta diferença que os brasileiros ainda colocam entre Artur Jorge, por um lado, Jorge Jesus e Abel Ferreira, por outro.

Thiago Dias, editor-executivo da Globo

«Jorge Jesus e Abel são dois estilos diferentes que marcaram uma época. Jorge Jesus foi uma coisa muito intensa e muito rápida, mas que eu não tenho a menor dúvida de dizer que mudou o estilo do futebol brasileiro. O futebol que o Flamengo apresentou em 2019 era algo que não era visto há muitos anos no Brasil e que desde então os outros clubes tentaram repetir, naquele estilo de jogo muito intenso, com uma marcação alta e muito forte, muitas trocas de passe e domínio total do adversário. O Flamengo foi campeão no avião, quando regressava de ganhar a Libertadores em Lima, portanto ganhou as duas maiores competições em dias seguidos, deu 5-0 ao Grémio nas meias-finais, enfim, foi algo que dificilmente vai ser repetido por outra equipa. O Abel Ferreira já não traz um futebol tão bonito, tão encantador, é mais uma consistência e um trabalho de longo prazo. Está desde 2020 no Palmeiras, conquistou uma quantidade de títulos enorme, incluindo duas Libertadores e dois campeonatos brasileiros. Por isso, o Jorge Jesus e Abel marcaram o nome na história do futebol brasileiro por trabalhos diferentes, um intenso e muito rápido, o outro duradouro e consistente. Já em relação ao Artur Jorge... hoje o Botafogo é a melhor equipa do Brasil, mas ainda não é aquele Flamengo 2019. Não domina tanto os adversários. Posso dizer que ele domina como o Palmeiras, sendo consistente. O Artur Jorge já está na história do Botafogo, a Libertadores era um título com que o Botafogo sonhava desde sempre, mas para ele ficar marcado na história do futebol brasileiro como o Jorge Jesus ou o Abel precisa de tempo. Precisa que o Botafogo lhe dê tempo, que continue a ser dominante e que mantenha essa constância no próximo ano.»

Danilo Lavieri, colunista do UOL

«O Artur Jorge pode adquirir, sim, a dimensão que tem o Abel Ferreira, desde que continue a trabalhar no futebol brasileiro, que é isso que faz a diferença no Abel: continuou por aqui e continuou a vencer. Ele tem dois campeonatos brasileiros, tem duas Libertadores, tem a Copa do Brasil e é tricampeão Paulista. Acho que o Artur Jorge depende só dele para alcançar essa mesma dimensão, desde que continue por aqui. Em relação ao Jorge Jesus, acho que foi um brilho rápido e mais isolado, por esse mesmo motivo. Porque ele veio, fez um trabalho incrível, que toda a gente recorda, e os adeptos do Flamengo sentem o fantasma dele até hoje, de não terem mais o Jorge Jesus. A verdade é que o trabalho dele em 2019 foi muito curto e ninguém sabe se continuaria por muito tempo, ou até hoje. Então essa é a questão.»

Cauê Mota, jornalista do Globoesportes

«Acho que existe por detrás dessa análise uma questão social, de alcance das massas adeptas. O trabalho do Abel é muito reconhecido, muito valorizado pela longevidade e pelo número de títulos conquistados. O trabalho do Jorge Jesus teve dimensões até maiores, no sentido em que repercutiu mais internacionalmente. O personagem vende mais, é muito mais mediático, é mais expansivo e mexe com sentimentos extremos. Isso impactou muito, até pelo tamanho da massa adepta do Flamengo. Por tudo o que o Flamengo é, pelo que gera de amor, de ódio, de volume, de tamanho. E por ter sido numa temporada apenas, cinco títulos em onze meses. Por isso essa fasquia está muito alta: nesse aspeto social, é difícil para Artur Jorge atingir num ano o que fizeram Jorge Jesus ou Abel. No aspeto desportivo apenas, aí sim, sem dúvida é um feito gigantesco do Artur Jorge. Ele igualou o que apenas o Jorge Jesus conseguiu: ganhar a Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano. Ele está num lugar importantíssimo na história do Botafogo. Não é simples fazer esse tipo de comparação, mas sem dúvidas, o Artur Jorge já está marcado na história do futebol brasileiro. Sem dúvida que o trabalho dele é algo que já é histórico aqui no país.»