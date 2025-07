O Palmeiras saiu derrotado no duelo frente ao Corinthians, na primeira mão dos «oitavos» da Taça do Brasil, e no final do jogo, Abel Ferreira deixou duras críticas à equipa de arbitragem, acima de tudo ao VAR.

Em declarações na conferência de imprensa, o técnico português abordou as linhas de fora de jogo e apelidou as novas tecnologias de «ferramentas do século passado». Além disso, Abel mostrou-se triste com a atuação do árbitro e considerou «frustrante» que o VAR tenha de intervir nestes jogos.

«A única coisa que posso dizer é que foram duas situações: o senhor Wilton está em cima do lance, não assinala penálti e é o árbitro assistente quem o faz. Estamos no século XXI e trabalhamos com ferramentas do século passado. É muito mau assistir a isto na televisão. Muito mau. É frustrante porque o VAR intervém sempre nestes jogos e é triste. O VAR é que apita e decide», afirmou.

