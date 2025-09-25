Abel: «Não preciso de papel e caneta para dizer que quero ficar...»
Leila Pereira, presidente do clube, garante que técnico português «tem contrato em mãos» para renovar
Abel Ferreira tem em mãos um contrato para renovar com o Palmeiras até 2027.
A informação foi avançada por Leila Pereira, presidente do clube, que garantiu que a decisão está agora nas mãos do técnico português. Questionado sobre o tema, Abel Ferreira mostrou-se assertivo e confessou que não é preciso sequer «chatear o agente», já que basta fazer «copy paste» do atual contrato.
«As negociações do meu contrato com o clube duraram um segundo, nem sequer foi preciso chatear o meu agente. É só fazer "copy paste". O foco tem de estar apenas nos jogos que temos. Não preciso de um papel e de uma caneta para dizer que quero ficar. O meu falecido avô chamava-se Abel e ele não assinava contratos, era tudo de boca. Com este Palmeiras e com esta direção não preciso de contrato nenhum», afirmou.
Recorde-se que Abel Ferreira está no Palmeiras desde 2020, tendo conquistado sete troféus, entre os quais duas Taças dos Libertadores e dois Brasileirões.
