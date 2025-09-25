Abel Ferreira tem em mãos um contrato para renovar com o Palmeiras até 2027.

A informação foi avançada por Leila Pereira, presidente do clube, que garantiu que a decisão está agora nas mãos do técnico português. Questionado sobre o tema, Abel Ferreira mostrou-se assertivo e confessou que não é preciso sequer «chatear o agente», já que basta fazer «copy paste» do atual contrato.

«As negociações do meu contrato com o clube duraram um segundo, nem sequer foi preciso chatear o meu agente. É só fazer "copy paste". O foco tem de estar apenas nos jogos que temos. Não preciso de um papel e de uma caneta para dizer que quero ficar. O meu falecido avô chamava-se Abel e ele não assinava contratos, era tudo de boca. Com este Palmeiras e com esta direção não preciso de contrato nenhum», afirmou.

Recorde-se que Abel Ferreira está no Palmeiras desde 2020, tendo conquistado sete troféus, entre os quais duas Taças dos Libertadores e dois Brasileirões.

Assista aqui às declarações de Abel Ferreira:

