Alex Telles, antigo jogador do FC Porto e agora ao serviço do Botafogo de Artur Jorge, deixou muitos elogios ao treinador português no final da vitória na madrugada desta quarta-feira frente ao Palmeiras por 1-3.

O defesa de 31 anos começou por afirmar que sente o técnico português como um «líder», e que Artur Jorge «não precisa mais de demonstrar a qualidade que tem».

Telles referiu ainda a importância que o treinador de 52 anos teve em «resguardar» o balneário mesmo depois de o clube do Rio de Janeiro ter passado por uma fase menos boa. Recorde-se que, antes da vitória frente ao Palmeiras, o «fogão» vinha de três empates consecutivos e já começava a ser alvo de alguma contestação.

Com a vitória desta quarta-feira, o Botafogo fica apenas a quatro pontos do tão desejado título brasileiro, que foge desde 1995.

Veja aqui as declarações de Alex Telles: