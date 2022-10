O Botafogo, de Luís Castro, empatou este domingo na deslocação ao terreno do Fluminense (2-2), em jogo da 33.ª jornada do Brasileirão.

No Maracanã, Carlos Eduardo, antigo jogador do Estoril e do FC Porto, deu vantagem à equipa do técnico português aos 41 minutos, a qual foi ampliada no início da segunda parte, por Jeffinho.

No entanto, nos últimos 15 minutos, o Flu conseguiu chegar ao empate: Ganso reduziu de penálti aos 76 minutos e Matheus Martins fez o 2-2 aos 81.

Já o Cuiabá, de António Oliveira, perdeu na receção ao Góias, por 2-1. A formação do antigo treinador do Benfica B permanece no antepenúltimo lugar, de descida.

Pedro Raul e Vinicius deram vantagem aos forasteiros na primeira parte e o máximo que o conjunto visitado conseguiu foi reduzir por Deyverson (ex-Belenenses e Benfica), aos 66 minutos.

Em Porto Alegre, foi dia de festa: o Grémio consumou o regresso ao Brasileirão um ano depois da descida, com uma vitória ante o Náutico por 3-0: marcaram Bitelo (26m e 68m) e Lucas Leiva (62m).

Por último, e voltando ao Brasileirão, refira-se que o Internacional empatou em Coritiba, o que significa que o Palmeiras, de Abel, tem agora dez pontos de vantagem na liderança. Este resultado significa que Abel Ferreira pode ser campeão brasileiro na próxima jornada. Para que isso suceda, o verão precisa de bater fora o Athletico Paranaense na terça-feira e esperar por tropeções do Internacional e do Corinthians de Vítor Pereira nos respetivos encontros no dia seguinte.