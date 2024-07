O Botafogo triunfou, na madrugada desta quinta-feira, na receção ao Palmeiras, a propósito da 17.ª jornada do Brasileirão. O golo solitário de Tiquinho Soares foi suficiente para Artur Jorge superar Abel Ferreira.

Nos anfitriões, o avançado ex-FC Porto foi titular, enquanto Danilo Barbosa – médio ex-Sp. Braga e Benfica – foi a jogo aos 78m.

Depois de a primeira parte contar com ascendente do «Fogão», Tiquinho Soares deu força à pólvora ofensiva. Aos 56m, o brasileiro deu o melhor seguimento ao cruzamento, pela direita, de Luiz Henrique. O médio cortou da lateral para a área e encontrou Tiquinho livre de marcação. Foi o terceiro golo do avançado – de 33 anos – na Liga.

Até final, o «Verdão» arrecadou o ritmo do jogo, visou a baliza de John Victor, mas sem engenho para repor a igualdade.

Assim, o Botafogo é líder isolado do Brasileirão, com 36 pontos, mais três face ao Palmeiras. O pódio é encerrado pelo Flamengo – 31 pontos – que guarda uma partida em atraso.

Na 18.ª jornada, Artur Jorge receberá a Internacional (13.ª), às 22h30 de sábado. Por sua vez, o Palmeiras jogará em casa, ante o Cruzeiro (6.º), na madrugada de domingo (01h).

«Tricolor» triunfa pela margem mínima

De olho no pódio permanece o São Paulo, que na última madrugada triunfou na receção ao Grémio, por 1-0. O golo madrugador de Lucas Moura – um remate cruzado à entrada da área – foi suficiente para o «Tricolor» subir ao quarto lugar, com 30 pontos.

Numa noite de muito trabalho para o árbitro (10 cartões amarelos e um vermelho), o São Paulo terminou o encontro sem o lateral Igor Vinícius, punido por atrasar o reatar do encontro.

Assim, o Grémio permanece em zona de despromoção (18.º), com 11 pontos, a quatro da linha de água. Ainda assim, guarda dois jogos em atraso. Ao cabo de três derrotas consecutivas, segue-se a receção ao Vitória (16.º), na tarde de domingo (15h).

Por sua vez, o São Paulo visitará a Juventude (12.ª) na noite de domingo (22h30).

Outros resultados:

Fortaleza (7.ª) 3-1 Vitória (16.º)