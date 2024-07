O Botafogo de Artur Jorge empatou a dois golos no recinto do São Paulo e garantiu assim a permanência na liderança do Brasileirão.

A jogar fora de casa, a equipa do técnico português até entrou mal no encontro e logo aos seis minutos já perdia por 1-0, após golo do internacional brasileiro Lucas Moura. Só que a resposta acabou por chegar e em «dose dupla», primeiro com uma grande penalidade convertida por Tiquinho Soares (esse mesmo) e aos 22 minutos através de Cuiabano, após passe do antigo avançado do FC Porto.

Só que no segundo tempo e empurrados pelo público nas bancadas, os jogadores do São Paulo foram atrás do empate, que acabou por chegar aos 61 minutos. Depois de marcar, Lucas Moura assistiu Ferreirinha e o avançado de 26 anos fixou o resultado final em 2-2.

Desta forma, Artur Jorge mantém o Botafogo na liderança do Brasileirão com 40 pontos, mais três que o Flamengo (menos um jogo) e mais quatro do que o Palmeiras de Abel Ferreira.

Veja aqui um dos golos apontados pelo Botafogo: