Segundo jogo de Artur Jorge no comando do Botafogo, segunda derrota. Depois de perder na deslocação ao Equador, para defrontar o Liga do Quito, em jogo da Libertadores, o treinador português saiu este domingo derrotado na estreia do Brasileirão.

O Botafogo perdeu por 3-2 no terreno do recém-promovido Cruzeiro, que chegou ao triunfo nos descontos da partida.

Curiosamente o jogo até começou bem para o Botafogo, que se adiantou no marcador bem cedo, logo aos cinco minutos, com um golo de Tiquinho Soares. Depois disso, o Cruzeiro deu a volta, com golos de Lucas Silva e Rafa Silva, este já na segunda parte.

Pouco depois, aos 72 minutos, Barboza foi expulso com vermelho direto, ele que tinha entrado seis minutos antes, deixou o Botafogo com menos um jogo e em maus lençóis Mas, aos 86 minutos, Danilo Barbosa conseguiu o empate, que parecia um grande resultado, dadas as circunstâncias. Só que não foi. Já nos descontos, Rafael Elias aproveitou um cruzamento de William e fez o 3-2 final.

Balde de água fria para Artur Jorge, num jogo em que o ex-sportinguista Arthur Gomes também marcou, ainda na primeira parte, mas o golo foi anulado por fora de jogo. Foi a primeira vitória do Cruzeiro esta temporada, após quatro jogos sem ganhar.

Corinthians, de António Oliveira, não sai do nulo em casa

Ligeiramente mais sorte teve o Corinthians, de António Oliveira, que empatou (0-0) em casa com o Atlético Mineiro, um dos crónicos candidatos ao título. O Fogão até jogou toda a segunda parte com mais um jogador, depois do ex-sportinguista Rodrigo Battaglia ter sido expulso nos descontos do primeiro tempo, mas não conseguiu chegar ao golo que valeria a entrada a ganhar no campeonato.