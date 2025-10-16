Quatro jogos, zero vitórias para o Cruzeiro de Leonardo Jardim, que na última madrugada voltou a empatar, desta vez, no reduto do Atlético Mineiro.

Após uma primeira parte sem golos, Matheus Pereira acabou por confirmar o melhor regresso dos visitantes dos balneários e logo aos 48 minutos deu motivos para sorrir ao técnico português... mas não por muito tempo.

Isto porque, logo de seguida, a equipa da casa respondeu e da melhor forma possível. Ruan Tressoldi aproveitou a assistência de Guilherme Arana e restabeleceu a igualdade no marcador, justificando o ligeiro ascendente da equipa anfitriã no dérbi de Belo Horizonte.

As coisas podiam ter ficado ainda piores para o Cruzeiro, que aos 53 minutos ficou reduzido a dez elementos, graças ao cartão vermelho direto mostrado a Kaio Jorge, após agredir um adversário.

Assista aqui à expulsão de Kaio Jorge:

Ainda assim, o resultado não sofreu quaisquer alterações e o Cruzeiro vê o Palmeiras distanciar-se ainda mais na liderança do Brasileirão, estando agora a oito pontos do conjunto de Abel Ferreira, que tem menos um jogo realizado.