O Cruzeiro de Leonardo Jardim foi incapaz de desatar o nó na visita ao Corinthians, na 16.ª ronda do Brasileirão (0-0). Na madrugada desta quinta-feira, Hugo Souza (ex-Desp. Chaves) foi o guardião dos anfitriões, enquanto Carrillo (ex-Sporting e Benfica) saltou do banco. Nos forasteiros, Matheus Pereira (ex-Sporting) começou de início e Bolasie (ex-Sporting) foi suplente utilizado.

O nulo mantém o Cruzeiro na liderança, com 34 pontos, um de vantagem sobre o Flamengo – que guarda uma ronda em atraso. No calendário de Leonardo Jardim segue-se a receção ao Ceará (12.º), na noite de domingo (20h).

Por sua vez, o Corinthians é 11.º, com 20 pontos, antes da visita ao Botafogo (5.º), na noite de sábado (22h30).

No término da partida do Cruzeiro, o Flamengo venceu e capitalizou o empate do ainda líder. Na visita ao Bragantino, o “Mengão” triunfou por 2-1, com Cebolinha no banco e sem os lesionados Alex Sandro e Danilo – defesas ex-FC Porto – nem Gonzalo Plata (ex-Sporting).

Depois de o Bragantino inaugurar o marcador aos 46 minutos, pelo extremo Lucas Barbosa, os defesas Léo Pereira e Wesley edificaram a reviravolta, com golos aos 66 e 85 minutos, respetivamente.

A um ponto da liderança, o “Fla” retoma a ação na madrugada de segunda-feira (0h30), em casa, ante o Atl. Mineiro (9.º). Por sua vez, o Bragantino segue no 4.º lugar, com 27 pontos, apontando à visita ao Fortaleza (19.º), na noite de sábado (22h30).

No reduto do Fluminense, o Palmeiras de Abel Ferreira operou uma reviravolta para continuar na perseguição ao líder Cruzeiro. O treinador português apostou em Felipe Anderson (ex-FC Porto) e Lucas Evangelista (ex-Estoril e V. Guimarães) de início.

Ainda que Cano tenha dado a vantagem ao “Flu”, aos 36 minutos, Maurício e Vitor Roque ofereceram a vitória ao Palmeiras, com golos aos 45+4 e 62 minutos, respetivamente.

Em cima do derradeiro apito, aos 90+8m, o avançado Allan, do “Verdão”, viu o cartão vermelho, por atingir – deliberadamente – a cara de um adversário com o cotovelo.

Assim, o Palmeiras segue no terceiro lugar, com 29 pontos, a cinco pontos do Cruzeiro, mas com duas jornadas em atraso. Na madrugada de domingo (1h) há receção ao Grémio (13.º). Por sua vez, o Fluminense é 8.º, com 20 pontos, apontando à receção ao São Paulo (14.º), na noite de domingo (20h).

Outros resultados:

Santos 1-2 Internacional

Vitória 2-2 Sport Recife

Ceará 0-2 Mirassol