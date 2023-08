Depois do regresso às vitórias com um triunfo sobre o América Mineiro, o Bahia voltou a perder neste domingo.

A equipa de Renato Paiva perdeu fora com o Atlético Mineiro por 1-0 no fecho da primeira volta do Brasileirão.

Paulinho, assistido por Hulk, marcou aos 49 minutos o golo que permitiu à equipa de Luiz Felipe Scolari superiorizar-se ao Bahia, que está no 16.º lugar com 18 pontos e pode terminar a primeira metade da Série A em zona de despromoção.