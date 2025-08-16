O Fortaleza arrancou a segunda volta do Brasileirão com uma derrota no Rio de Janeiro com o Fluminense por 2-1.

A equipa de Renato Paiva entrou no jogo praticamente a perder, já que aos 9 minutos Germán Cano inaugurou o marcador para o conjunto carioca, melhor representante do Brasil no Mundial de Clubes no verão, no qual atingiu as meias-finais.

Na segunda parte, Agustín Canobbio dobrou a vantagem do Flu aos 64 minutos, pouco antes de Breno Lopes ter reduzido para a diferença mínima.

Este foi o quarto jogo seguido do Fortaleza sem ganhar para o Brasileirão. O emblema orientado por Renato Paiva está no 18.º lugar com 15 pontos, menos cinco do que a primeira equipa fora dos lugares de despromoção.

O Fluminense é 8.º com 27 pontos, menos 13 do que o líder Flamengo.