Em dia de aniversário, Hulk não quis faltar à festa e foi a grande figura da vitória do Atlético de Mineiro na receção ao Bahia, por 3-0, em jogo da 13.ª jornada do Brasileirão.

O antigo jogador do FC Porto inaugurou o marcador aos 58 minutos, com um desvio de pé direito na cara do guarda-redes adversário, e bisou à entrada para os últimos dez minutos, de penálti. Nathan fez o 3-0 final já nos descontos da partida.

Os dois golos de Hulk:

Com este bis, Hulk chega aos seis golos no campeonato brasileiro e já é o vice-goleador da competição, a um de Gilberto, jogador precisamente do Bahia que já faturou em sete ocasiões.

De resto, o At. Mineiro segue no segundo lugar do Brasileirão, a três pontos do líder Palmeiras, de Abel. O Bahia é oitavo.