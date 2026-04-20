Saúl Ñíguez estreou-se esta temporada pelo Flamengo, equipa que é orientada pelo português Leonardo Jardim, apenas na noite do último domingo, depois de ter recuperado de uma operação ao calcanhar esquerdo.

No regresso, o internacional espanhol assistiu Lucas Paquetá para o golo que fechou o triunfo por 2-0 frente ao Bahia, na 12.ª jornada do Brasileirão, um momento que lhe deu algum ânimo na fase delicada que vive a nível pessoal.

No final do jogo, Saúl contou que um dos seus filhos está internado, há alguns dias, nos cuidados intensivos.

«Estou muito feliz por poder voltar. Tive sorte, porque a minha filha veio ver-me depois de tanto tempo. Não está a ser fácil para mim, porque o meu filho do meio está na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Ele dormiu os últimos três dias no hospital e tive de jogar hoje. Foi duro, mas consegui desfrutar. E ver a minha filha deixa-me contente», partilhou o jogador, de 31 anos.