O jogo entre o Atlético Mineiro e o Cruzeiro ficou marcado por dois episódios, no mínimo, caricatos por parte do árbitro.

Tudo aconteceu durante a primeira parte do encontro, quando Paulo Zanovelli confundiu o bolso dos cartões e mostrou um vermelho direto a Kaiki, do Cruzeiro. Ora, o engano repetiu-se dois minutos depois e a vítima foi Kaio Jorge, que curiosamente viria mesmo a ser expulso no arranque da segunda parte.

Esta situação não passou ao lado da conferência de Leonardo Jardim, após o jogo, e o técnico português assegurou mesmo nunca ter visto nada semelhante na sua carreira de treinador.

«Tenho alguns anos de carreira e, sinceramente, nunca vi um árbitro mostrar quatro cartões vermelhos e só acertar um. Nunca vi nada assim no futebol. Acho que as pessoas têm de ter algum cuidado. Isto é um dérbi e eu acho que o árbitro nem preparado estava para um jogo destes», afirmou.

Assista aqui às declarações de Leonardo Jardim: