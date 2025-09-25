Nuno Moreira ajudou, com uma assistência, à reviravolta do Vasco da Gama na receção ao Bahia, que derrotou por 3-1, num jogo em atraso da 16.ª jornada do Brasileirão.

Os cariocas ficaram em desvantagem à passagem da meia hora, quando Mateo Sanabria aproveitou um erro grave dos defesas contrários para bater Léo Jardim.

Pouco depois, Jean Lucas foi expulso, num lance revisto pelo VAR, deixando o Bahia reduzido a dez elementos.

Em cima do intervalo, Philippe Coutinho repôs a igualdade no marcador, tendo a reviravolta ficado completa aos 60 minutos, por Puma, na sequência de um canto batido por Nuno Moreira.

Aos 76 minutos, um desvio do defesa do Bahia, Luciano Juba, acabou, de forma involuntária, no fundo da sua baliza, ficando o resultado fechado dessa forma.

O Vasco da Gama, que não perde um jogo há um mês, vai numa sequência de quatro partidas consecutivas sempre a pontuar no Brasileirão, que o deixa na 13.ª posição.

Ainda na última madrugada, Grémio e Botafogo empataram 1-1, também num encontro referente à 16.ª jornada do campeonato brasileiro. Cuiabano marcou para o Fogão, tendo o guarda-redes do Grémio, Tiago Volpi, reposto a igualdade, de penálti, em cima do minuto 90.

