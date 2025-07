O Fortaleza oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Renato Paiva para o comando técnico da equipa principal.

Através das redes sociais, o clube que ocupa o penúltimo lugar do Brasileirão anunciou a chegada do treinador português, que a 30 de junho foi demitido do Botafogo. Esta é a terceira aventura de Renato Paiva no Brasil, após ter também passado pelo Bahia (2023).

Na mesma nota, o Fortaleza refere ainda que o técnico assina um contrato válido até 31 de dezembro de 2026.