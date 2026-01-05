O Vitória oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Riccieli.

Através das redes sociais, o clube confirmou a chegada do central do Famalicão, que fica cedido por empréstimo até ao fim da época no Brasileirão, ou seja, em dezembro de 2026.

Aos 27 anos, Riccieli parte para o segundo empréstimo consecutivo, após ter passado a segunda metade da última época no Qingdao West Coast (China), onde fez dois golos em 31 jogos. Formado no Resende (Brasil), Riccieli está ligado ao Famalicão desde a temporada de 2019/20.

Assista ao vídeo de apresentação de Riccieli: