Marçal considera acertada a contratação de Martín Anselmi para o comando técnico do Botafogo e acredita ser um «excelente treinador».

Em declarações à Globoesporte, o defesa de 36 anos analisou o antigo «comandante» do FC Porto e assegurou ter acompanhado o trabalho do mesmo à frente dos azuis e brancos, assim como o campeonato português. Recorde-se que Marçal jogou no Torreense e no Nacional, entre as épocas de 2010/11 e 2014/15.

«Acompanhei o trabalho dele no FC Porto porque acompanho o campeonato português e ele parece-me ser um excelente treinador. Ainda bem que está tudo tratado e começamos a época com um "comandante". Fico feliz por isso», afirmou.

Assista aqui às declarações de Marçal: 

