«Parece que no futebol brasileiro se pode ser tudo, menos Abel.» Foi desta forma que o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, comentou o castigo de sete jogos que lhe foi aplicado no Brasileirão, na sequência das expulsões nos encontros com o Fluminense e o São Paulo.

O técnico português, que já cumpriu quatro partidas de suspensão no campeonato, voltou ao banco na eliminatória da Taça do Brasil frente ao Jacuipense e não se coibiu de comentar a sua condenação pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

«Eu não preciso explicar, vocês (jornalistas) é que têm de ver as imagens. Está muito claro para quem quiser ver», começou por dizer Abel, que acrescentou: «Ontem vi um jogo na televisão. Se eu fosse o técnico daquela equipa seria expulso mais uma vez, porque há decisões que não se compreendem, como ver coisas acontecerem que interferem no trabalho. Foi a única razão por que fui expulso, mas faz pensar. Há coisas que não posso mudar, então tenho de mudar eu.»

O regresso de Abel Ferreira ao banco do Palmeiras no Brasileirão está agendado para o dia 17 de maio, no duelo da 16.ª jornada com o Cruzeiro, que é orientado pelo compatriota Artur Jorge.