«Parece que no futebol brasileiro se pode ser tudo, menos Abel»
Desabafo do treinador português do Palmeiras pelo castigo de sete jogos que lhe foi aplicado no Brasileirão
Desabafo do treinador português do Palmeiras pelo castigo de sete jogos que lhe foi aplicado no Brasileirão
«Parece que no futebol brasileiro se pode ser tudo, menos Abel.» Foi desta forma que o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, comentou o castigo de sete jogos que lhe foi aplicado no Brasileirão, na sequência das expulsões nos encontros com o Fluminense e o São Paulo.
O técnico português, que já cumpriu quatro partidas de suspensão no campeonato, voltou ao banco na eliminatória da Taça do Brasil frente ao Jacuipense e não se coibiu de comentar a sua condenação pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva.
«Eu não preciso explicar, vocês (jornalistas) é que têm de ver as imagens. Está muito claro para quem quiser ver», começou por dizer Abel, que acrescentou: «Ontem vi um jogo na televisão. Se eu fosse o técnico daquela equipa seria expulso mais uma vez, porque há decisões que não se compreendem, como ver coisas acontecerem que interferem no trabalho. Foi a única razão por que fui expulso, mas faz pensar. Há coisas que não posso mudar, então tenho de mudar eu.»
O regresso de Abel Ferreira ao banco do Palmeiras no Brasileirão está agendado para o dia 17 de maio, no duelo da 16.ª jornada com o Cruzeiro, que é orientado pelo compatriota Artur Jorge.