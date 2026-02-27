Santos regulariza dívida com o Arouca e volta a poder registar reforços
Clube brasileiro pagou os 2,5 milhões de euros pendentes da transferência de João Basso, em 2023
Poucas horas depois de se ter estreado a vencer no Brasileirão, o Santos tem novos motivos para festejar, depois de ter visto a FIFA levantar o impedimento de registar novos jogadores, sanção que vigorava desde a semana passada.
Em causa estava uma dívida de 2,5 milhões de euros ao Arouca pela contratação do defesa-central João Basso, em 2023.
Resolvida a situação, o Santos deixou de figurar na lista de incumpridores e deverá oficializar, nos próximos dias, a contratação do uruguaio Christian Oliva, que aguardava pelo desfecho do caso para poder ser inscrito.
O médio, de 29 anos, chega à Vila Belmiro proveniente do Nacional de Montevideo, num negócio que ficou fechado por cerca de 450 mil euros.
