VÍDEO: Alex Telles impede regresso às vitórias de Leonardo Jardim
Penálti do ex-FC Porto selou o empate a dois golos entre Cruzeiro e Botafogo
Penálti do ex-FC Porto selou o empate a dois golos entre Cruzeiro e Botafogo
Poucas horas após o Flamengo se ter sagrado campeão brasileiro, o Cruzeiro de Leonardo Jardim empatou a dois golos na receção ao Botafogo.
Numa primeira parte bastante dividida, foi a equipa da casa a conseguir faturar, por intermédio de Christian (15 minutos), e esta vantagem manteve-se até ao intervalo. No regresso dos balneários, o Cruzeiro fez o 2-0, por Matheus Pereira, mas não demorou muito até surgir a reação do Botafogo.
Marçal atirou para o fundo da baliza e devolveu a esperança à equipa visitante, que não baixou os braços e acabou por ser recompensada. Uma grande penalidade ao cair do pano deu a Alex Telles a oportunidade de garantir pelo menos o empate ao Botafogo e o ex-FC Porto não desperdiçou.
Assista aqui ao penálti de Alex Telles:
Assim sendo, o Cruzeiro continua no terceiro lugar do Brasileirão (70 pontos), a três pontos do Palmeiras. Já o Botafogo é sétimo classificado, com os mesmos 60 pontos do Bahia e um menos do que o Fluminense.