Abel Ferreira e Renato Paiva tiveram uma oitava jornada do Brasileirão feliz, já que ambos somaram triunfos caseiros, diante do São Paulo e do Internacional, respetivamente.

No dérbi da cidade, a formação do Palmeiras venceu por 1-0, graças ao golo sollitário de Vítor Roque, já em cima do apito final do árbitro (90+5 minutos). Este golo já não foi visto por Abel no banco de suplentes, isto porque o técnico português viu o cartão vermelho direto por protestos, a meio do segundo tempo.

Já no Rio de Janeiro, o Botafogo entrou melhor no encontro e aos nove minutos já vencia por 1-0, graças ao golo de Igor Jesus. Até ao intervalo, Artur dobrou a vantagem da equipa orientada por Renato Paiva, que na segunda parte viu Cuiabano e Alex Telles (54 e 69 minutos) fecharem as contas do encontro.

Com estes resultados, o Palmeiras mantém a liderança da prova, com um total de 19 pontos somados, mais oito do que o Botafogo, que regressou aos triunfos e ocupa agora a oitava posição.