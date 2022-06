Depois de três empates consecutivos, o Corinthians está de regresso aos triunfos no Brasileirão: esta madrugada, a equipa de Vítor Pereira venceu na deslocação ao terreno do Atlético Goianense, por 1-0.

Em Goiânia, Gustavo Mantuan decidiu o jogo com um golo de cabeça aos 33 minutos, e após um cruzamento na esquerda de Lucas Piton. Rafael Ramos, refira-se, não saiu do banco do timão.

Com este resultado, o Corinthians isola-se à condição na liderança no Brasileirão. Tem mais três pontos do que o Palmeiras, de Abel, e o Atlético Mineiro, mas mais um jogo.

O resumo do jogo: