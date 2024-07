O Flamengo venceu o Criciúma na noite deste sábado, por 2-1, em jogo do Brasileirão. Seria mais um jogo normal, não fosse o insólito penálti cometido por Barreto sobre Everton Cebolinha, ex-jogador do Benfica. E nem foi preciso tocar no jogador.

Utilizando uma segunda bola perdida no terreno de jogo, Barreto rematou contra o esférico dominado por Everton Cebolinha, retirando a posse ao jogador do Flamengo. O árbitro Maguielson Lima Barbosa foi pronto a conceder a grande penalidade à equipa do Rio de Janeiro, já aos 85 minutos de jogo.

Cláudio Tencati, treinador do clube brasileiro, queixou-se da decisão de arbitragem, alegando que as leis do jogo ditem a paragem do jogo assim que haja uma segunda bola em campo.

Num jogo bastante dividido no que toca a oportunidades de golo, este lance foi crucial para a vitória do Flamengo, por 2-1. Gabriel Barbosa (também ex-Benfica) marcou a grande penalidade que fez a reviravolta no marcador.

Rodrigo havia marcado o primeiro golo do jogo, aos 35 minutos, e Pedro empatou aos 76 minutos. O Flamengo está em segundo lugar no Brasileirão, apenas atrás do Botafogo. O Criciúma encontra-se em 14.º.