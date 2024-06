O Fluminense encaixou, na madrugada deste domingo, o sexto jogo sem vencer no Brasileirão. Desta feita no Maracanã, os comandados de Fernando Diniz sucumbiram diante do Atlético Goianiense, por 1-2.

Num encontro marcado por vaias dos adeptos da casa, face ao mau arranque de campeonato, Ganso deu a liderança ao «FLU», aos 42m. Todavia, na etapa complementar, Luiz Fernando, aos 71m, e Zuleta, aos 90+5m, edificaram a reviravolta. Cinco minutos bastaram para o avançado colombiano marcar.

Com a contestação a subir de tom nas bancadas – entre tarjas e apupos – houve quem não controlasse os nervos. Foi o caso de Felipe Melo, protagonista em tantas confusões.

Desta feita, o experiente médio, de 40 anos, que deixou a partida aos 57m, visou o assessor do Atlético Goianiense, depois do derradeiro apito. Saiu do banco, correu até à linha lateral e empurrou, pelas costas, o assessor dos visitantes. Naturalmente, viu o cartão vermelho.

Antes, aos 90+4m, Guga viu amarelo por visar a equipa responsável pela transmissão da partida.

No rescaldo à confusão, Álvaro de Castro, o assessor agredido, falou à ESPN: «Felipe Melo não sabe perder, nem sabe ganhar. Tenho 10 anos de Atlético e sempre tive uma ótima relação com os jogadores. Ele é um ser humano desprezível. O problema foi quando virei costas [para o banco do Fluminense]. O que o Felipe Melo fez era expectável, o que não esperava foi a postura dos funcionários. Fui agredido, tenho dores no pescoço».

O Fluminense é 17.º e ocupa a primeira vaga de despromoção, com seis pontos, em igualdade com Corinthians, Vasco e Grémio. Segue-se a visita ao Cruzeiro (8.º) na madrugada de quinta-feira.

Por sua vez, o Goianiense é 13.º, com oito pontos, e prepara a receção ao Criciuma (18.º), na noite de quarta-feira.