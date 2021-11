Na ressaca da derrota do Corinthians com o Flamengo, por 1-0, a filha do treinador do 'Timão' recorreu às redes sociais para lamentar as mensagens de ódio que ela e o irmão têm recebido por parte dos adeptos.

«Eu e o meu irmão não temos nada a ver com o meu pai no Corinthians. Que vocês o insultem, para nós, não faz diferença nenhuma. Não adianta pedir-nos nada, não morámos com ele. E acho que vocês deveriam ter um pouco mais de consciência antes de irem a um perfil de um garoto menor de idade insultá-lo e ao pai dele. Se vocês têm ódio e raiva, são emoções que só vocês podem controlar e, consequentemente, as ações de vocês também», disse Taty Mendes, filha de Sylvinho, que vive em Madrid.

«Você tem responsabilidade por trás da palavra. E quem recebe tudo isso são seres humanos, temos emoções e qualquer tipo de mensagem não vai chegar ao meu pai, não vai chegar ao Corinthians, a gente não conversa sobre futebol na nossa família», acrescentou.

Sylvinho está sob pressão no Corinthians, onde jogou em maio deste ano. Desde então, venceu 13 dos 35 jogos que disputou e ainda somou 12 empates e 10 derrotas.

O Corinthians é o atual quinto classificado do Brasileirão, com 50 pontos, a 21 do líder Atlético de Mineiro.