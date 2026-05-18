O Flamengo, de Leonardo Jardim, não foi além de um empate na casa do Athletico Paranaense [1-1], na 16.ª jornada do Brasileirão, falhando assim a aproximação ao líder Palmeiras, que tinha empatado com o Cruzeiro na véspera.

Com o selecionador brasileiro Carlo Ancelotti na bancada, o Mengão viu-se cedo em desvantagem, pelo golo de Stivan Mendonza [11m], tendo reposto a igualdade apenas a seis minutos dos 90, por Pedro.

Antes, o Athletic atirou duas bolas aos ferros da baliza defendida por Agustín Rossi, por Viveros [79m] e Felipinho [83m].

No período de compensação, o ex-FC Porto Danilo foi expulso, deixando o Fla em inferioridade numérica para os últimos instantes da partida.

O empate consentido no Paraná mantém o Flamengo a quatro pontos do líder Palmeiras, que tem o português Abel Ferreira como treinador.

Ainda na noite do último domingo, destaque para o triunfo do Bragantino sobre o Vitória por 2-0, resultado aberto pelo guarda-redes Tiago Volpi, na conversão de um penálti.

Quanto ao Remo ganhou na casa da Chapecoense, por 3-2, num duelo entre equipas que lutam pela fuga aos últimos lugares do Brasileirão.